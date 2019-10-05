PKK'nın sözde istihbarat sorumluları etkisiz hale getirildi

05.10.2019 17:08

Milli Savunma Bakanlığı dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucunda Irak'ın kuzeyine düzenlenen Hava harekatın da etkisiz hale getirilen 6 PKK'lı teröristin sözde İstihbarat sorumluları olduğunu açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Dün TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ve İHA'ların katıldığı operasyon ile Irak Kuzeyi Gara'da etkisiz hale getirilen 6 bölücü PKK'lı teröristin, örgütün sözde istihbarat sorumluları olduğu tespit edildi" - ANKARA

Kaynak: İHA