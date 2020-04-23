PKK'nın sözde gençlik sorumlusu tutuklandı MİT'in İsveç ile koordineli çalışmaları sonucu Türkiye'ye getirilen PKK'nın sözde gençlik yapılanmasının Cizre sorumlusu Resul Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİT'in İsveç ile koordineli çalışmaları sonucu Türkiye'ye getirilen PKK'nın sözde gençlik yapılanmasının Cizre sorumlusu Resul Özdemir tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İsveç makamlarının koordineli çalışmaları sonucu Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması olan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi'nin (YDG-H) sözde Cizre sorumlusu 'Zibo' kod adlı Resul Özdemir'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Resul Özdemir'e çıkarıldığı mahkemede, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 15 yıllık hapis cezası okundu. Özdemir, hapis cezasına ilişkin kararın okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın geçmişi

2014 yılında PKK/KCK'ya katılan terörist Resul Özdemir, örgütün uzantısı olan PYD/YPG'nin kırsal kadrolarına eleman kazandırma faaliyeti yürütmüştü. Terörist, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2015-2016 yıllarında yürütülen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Burak Demirci' operasyonunda örgüt içerisinde güvenlik güçlerine karşı çatışmada yer almıştı.

Operasyonlar sırasında kolundan ve ayağından yaralanması sonucu yasadışı yollardan ülke dışına kaçan ve 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'silahlı yağma', 'terör örgütü propagandası yapma' ve 'devletin birliğini bozma' suçlarından aranan Özdemir, MİT ile İsveç makamlarının koordineli çalışması sonucu yakalanmıştı.

Öte yandan teröristin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

(İHA)

Kaynak: İHA