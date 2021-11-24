PKK'nın sözde 'bölük komutanı' Trabzon'da yakalandı - Haberler
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PKK'nın sözde 'bölük komutanı' Trabzon'da yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PKK'nın sözde 'bölük komutanı' Trabzon'da yakalandı

TRABZON'da, terör örgütleri PYD/YPG ve PKK/KCK'nın sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu J.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

TRABZON'da, terör örgütleri PYD/ Ypg ve PKK/KCK'nın sözde bölük komutanlığını yaptığı tespit edilen yabancı uyruklu J.Y., polis operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2013 yılında termr örgütü PYD/YPG içinde, 2015 yılında da PKK/KCK terör örgütünün sözde 'silahlı kadın birlikleri YJA-STAR' içinde faaliyet gösterdiği, sözde bölük komutanlığı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu J.Y.'nin kentte bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla J.Y., saklandığı evde gözaltına alındı. Şüphelinin sorgusu TEM Şube Müdürlüğü'nde sürüyor.


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