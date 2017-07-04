PKK'nın Şehit Ettiği Çocukların İsimleri Parkta Yaşatılacak

Görevlendirme yapılan Hani Belediyesi, PKK'lı teröristlerce katledilen aralarında Yasin Börü'nün de yer aldığı 6 çocuğun ismini yeni yapılan çocuk parklarına verdi.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Hani Belediyesinin, vatandaşı kaliteli belediyecilik hizmetiyle buluşturmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Belediye Başkan Vekili Şaban Arda Yazıcı'nın talimatıyla yaptırılan 6 çocuk parkı hizmete açılırken, parklara terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılarda şehit olan çocukların isminin verilmesi kararlaştırıldı.



Terör örgütü PKK'nın 24 Temmuz 1995'te Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğu köyünde katlettiği 1 yaşındaki Bilgehan Şapkacı, 10 Temmuz 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde öldürülen 5 yaşındaki Viyan Kanat, 11 Ağustos 2016'da Sur ilçesinde bombalı saldırıda şehit olan bebek Ceylin Naz Aydın ve 6-8 Ekim 2014'te Kobani bahanesiyle çıkarılan olaylarda vahşice katledilen Yasin Börü ile 13 Ocak 2016'da Çınar ilçesindeki saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Mevlüde İrem Çiftçi ve 1 yaşındaki Ecrin Açıkgöz'ün ismi söz konusu parklara verildi.



"Hassasiyet göstereceğiz"



İlçede yeni oyun parklarının yapılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Yazıcı, "Bu parklarda oynaması gereken çocuklarımız terör örgütü PKK tarafından şehit edildi. Biz böyle acıların bir daha yaşanmaması ve o çocuklarımızın isimlerini yaşatmak için yaptığımız parklara onların isimlerini verdik." dedi.



Terör örgütünün katlettiği çocuklara sahip çıkılmasının önemine vurgu yapan Şaban Arda Yazıcı, "Gelecek nesillere bu isimleri aktarmak, anlatmak ve tanıtmanın görevi bilinciyle bu tarz isimlendirmelere hassasiyet göstereceğiz." diye konuştu.