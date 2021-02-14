PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6)

1 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİIrak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan, 1 kişinin daha teşhisi yapıldı.

1 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan, 1 kişinin daha teşhisi yapıldı. Kimliği tespit edilen şehidin Erzurum nüfuslu şehit Sözleşmeli Er Sedat Sorgun olduğu belirtildi. Şehit Sözleşmeli Er Sorgun'un işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.Öte yandan, kimliği belirlenen 11 kişiden, 2'si memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı memleketi Kahramanmaraş'a, Aydın Köse ise memleketi Adıyaman'a uğurlandı. Şehit edilen 13 kişiden, 2'sinin kimlik tespiti ise sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN