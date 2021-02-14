PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6)

14.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 14.02.2021 19:29
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6)

1 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİIrak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan, 1 kişinin daha teşhisi yapıldı.

1 KİŞİNİN DAHA KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan, 1 kişinin daha teşhisi yapıldı. Kimliği tespit edilen şehidin Erzurum nüfuslu şehit Sözleşmeli Er Sedat Sorgun olduğu belirtildi. Şehit Sözleşmeli Er Sorgun'un işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi.Öte yandan, kimliği belirlenen 11 kişiden, 2'si memleketlerine gönderildi. Aileleri tarafından alınan Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Sarı memleketi Kahramanmaraş'a, Aydın Köse ise memleketi Adıyaman'a uğurlandı. Şehit edilen 13 kişiden, 2'sinin kimlik tespiti ise sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Demet Özdemir Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ünal Karaman Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (6) - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 19:29:40. #1.16#
title