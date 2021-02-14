PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (5)
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PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (5)

14.02.2021 18:28 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:31
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (5)

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLİYORIrak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 10'unun kimliği tespit edilirken, şehitler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketlerine gönderiliyor.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLİYOR

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 10'unun kimliği tespit edilirken, şehitler, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketlerine gönderiliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın Kuzey'inde gerçekleştirilen harekatta bir mağara da şehit edilmiş olarak bulunan 13 polis, asker ve sivilin otopsi işlemleri Malatya'da devam ediyor. Şehitlerden Malatyalı Astsubay Semih Özbey'in naaşı işlemlerinin ardından Şehir Mezarlığı'nda defnedilirken, aileleri tarafından kimlik tespitleri yapılan şehitlerin cenazeleri ise diğer aile bireyleri gelene kadar Şehir Mezarlığı Morguna konuluyor. Çocukları tespit eden aileler ise gözyaşlarına boğuldu. Terör örgütüne lanet okuyan aileler güçlükle ayakta durabildi.Semih Özbey'in cenaze töreninin ardından Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Malatya Valisi Aydın Baruş, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak'ta burada bekleyen şehit ailelerine taziyede bulundu. 

Otopsi işlemleri tamamlanan şehitlerin ise Şehir Mezarlığı'ndaki cenaze işlemlerinin ardından memleketlerine yollanacağı öğrenildi.


PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (5)
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (5)
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (5)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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