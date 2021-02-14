PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)
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PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)

14.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:20
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)

ŞEHİT ASTSUBAY SEMİH ÖZBEY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIIrak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen; 13 vatandaştan kimliği tespit edilen görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey'in cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

ŞEHİT ASTSUBAY SEMİH ÖZBEY SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen; 13 vatandaştan kimliği tespit edilen görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey'in cenazesi yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli- Erzincan Karayolu'nda alıkonulan Malatya Nüfusuna Kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Şehit Astsubay Özbey'in kimliği, Adli Tıp Kurumu'nda tespit edildi. İşlemlerinin ardından Malatya Şehit Mezarlığı'na getirilen şehit Özbey için cenaze töreni düzenlendi. Şehit Özbey'inde bulunduğu törene; Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Malatya eski Ticaret Borsası başkanı baba Gürsel Özbey, ayakta durmakta güçlük çekerken, anne Şadiye Özbey ve şehidin diğer yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Özbey'in Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Özbey'in cenazesi, şehitlikte gözyaşları arasında defnedildi.Taha AYHAN/MALATYA,

PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (4)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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