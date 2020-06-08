PKK'nın Midyat'taki hain saldırısı hafızalardan silinmiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PKK'nın Midyat'taki hain saldırısı hafızalardan silinmiyor

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

PKK'nın Midyat'taki hain saldırısı hafızalardan silinmiyor
08.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:49

Mardin'in Midyat ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının acısı, yüreklerdeki tazeliğini koruyor.

Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla 8 Haziran 2016'da düzenlenen, biri hamile 2'si kadın 3 polisin şehit düştüğü, 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 50 kişinin de yaralandığı saldırının acısı unutulmadı.

Yaklaşık 500 kişinin etkilendiği, 616 işletme, ev ve aracın zarar gördüğü saldırının derin izlerini taşıyan Midyatlılar, bu acıyı yaşatan terör örgütü PKK'yı lanetliyor.

"Üzgünüz, acısı hala kalbimizde"

Saldırıda ev ve iş yeri büyük zarar gören Mehmet Sabri Yeşilmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acılarını hala yüreğinde hissettiklerini söyledi.

Terörü lanetleyen Yeşilmen, "Aradan tam 4 yıl geçti. Patlama günü buradaydım, Allah kimseye yaşatmasın. Şehitlerimiz ve yaralılarımız vardı. Burası adeta savaş alanına dönmüştü. O günü unutmak mümkün değil. Allah böyle bir acıyı milletimize bir daha yaşatmasın. Emniyetin tam karşısındayız. Her geçip gördüğümüzde hep aklımıza geliyor. Üzgünüz, acısı hala kalbimizde. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

"Bugünü asla unutmayacağız"

Mehmet Sancar da şehit ve yaralıların olduğu saldırı günü yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu söyledi.

Saldırıda şehit olanları rahmetle yad ettiklerini ve onları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Sancar, "Terör örgütü hiçbir zaman emeline ulaşamayacak. O günü unutmak mümkün değil. Emniyet müdürlüğünün tam karşısında iş yerimiz bulunuyor. İlçe Emniyet Müdürlüğüne her baktığımız an o günü yaşıyoruz. O günü asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

"Rabb'im bir daha bize öyle bir acıyı yaşatmasın"

Elif Köz ise emniyete yakın bir yerde çalıştığı için saldırını şiddetini çok yakından yaşadığını söyledi.

Çalıştıkları yerde camların üzerine patladığını anlatan Köz, şunları kaydetti:

"Şu an bile düşündüğümde tüylerim diken diken oluyor. Ramazan ayının üçüncü günüydü. Birden bir patlama oldu, ne olduğunu bilemedik. Camlar üzerimize doğru patladı. Ne yapacağımızı şaşırdık. O kadar kötü bir gündü ki biz hala o günü yaşıyoruz. Çok kötü bir gündü, şehitlerimiz vardı. Bire bir yaşamak o kadar kötü ki o anı şu an bile yaşıyor gibiyim. Rabb'im bir daha bize öyle bir acıyı yaşatmasın."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum Haber
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Devlet Başkanının koronavirüsü ciddiye almadığı Brezilya'da 1 günde 1382 kişi hayatını kaybetti
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Bayern Münih'in yıldızı Alphonso Davies, hızıyla tüm zamanların en iyileri arasına girdi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Eşine yakalanınca yasak aşkıyla birlikte intihar etmişti! Olayla ilgili 2 sanığın 50'şer yıl hapsi istendi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 369,5 liradan işlem görüyor
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Trafik kazasında 17 aylık bebek hayatını kaybederken, anne ve babası ise ağır yaralandı
Trafik kazasında 17 aylık bebek hayatını kaybederken, anne ve babası ise ağır yaralandı
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Deniz kenarında çekilen fotoğraf Bakan Koca'yı yine kızdıracak cinsten
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
Hiç koronavirüs vakası görülmeyen adaya gelen turist sayısı artınca halk tedirgin oldu
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
4 yaşındaki çocuk kansere yenik düştü, yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Hafta sonunu tatilde geçirenler, İstanbul'a dönüşte trafiğe kilitledi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 914 yeni vaka tespit edildi
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Eski danışmanından Putin'i yakan sözler: Vaka oranları 5 kat fazla, gerçek ölü sayısı 20 bin civarında
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Ertuğrul Gazi yerine Engin Altan Düzyatan'ın büstünün dikilmesinde ihmali bulunan 2 kişi görevden alındı
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
Çeşme'de İtalyan sevgilisiyle tatil yapan Şeyma'nın, bikinisi kadar pozu da dikkat çekti
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Şahin Şerifoğulları
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Kenan Doğulu Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Çocuk Kadın Ankara
Şu an buradasınız: PKK'nın Midyat'taki hain saldırısı hafızalardan silinmiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 12:52:05. #1.14#
title