PKK'nın 'merkez komite üyesi', MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, terör örgütü Pkk'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan'ı (57) Suriye'de silahlı insansız hava aracı ( Siha ) ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer alan, PKK'nın sözde merkez komite üyesi, 'Haydar Varto' kod adlı Engin Karaaslan'ın, MİT'in sahadaki ajanları sayesinde, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Karaaslan, bunun üzerine Kamışlı-Haseke ana yolundaki Eli Fero mevkisinde düzenlenen SİHA operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Öte yandan MİT'in yaptığı bu operasyonla bugüne kadar Suriye'de en üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber : Fatih POYRAZ/ ANKARA, -