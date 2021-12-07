PKK'nın 'lojistik sorumlusu'na 15 yıla kadar hapis istendi

MİT operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirilen, PKK/KCK'nın 'lojistik sorumlusu' İbrahim Parım'ın, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İbrahim Parım, Irak'ın Suriye sınırında yer alan, PKK/KCK'nın kontrolündeki Sincar'da MİT'in operasyonuyla yakalanarak, 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirildi. Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olan Parım hakkında, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Parım, bir önceki duruşmada tahliye edildi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Son Dakika Haberleri

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