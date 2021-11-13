PKK'nın kış üslenmesine 'Eren-1' darbesi; 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren-1 Kış Operasyonu' kapsamında Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini; 85 mağara, sığınak ve deponun imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde, yurt içinde Pkk terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak amacıyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan timler ile 7 Kasım'da 'Eren Kış Operasyonları' başlatıldı. 'Eren Kış-1 Operasyonu' kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 teröristin, kimliği ve katıldıkları eylemler de tespit edildi. Teröristlerden 1'inin, 9 Temmuz 2019 tarihinde, Şırnak Herguş Yaylası'nda 2 çobanın öldürülmesi olayı ile 24 Temmuz 2019'da yine Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütünü her türlü kaynaktan yoksun bırakarak inlerinde yok etme anlayışı ve başarıyla süren terörle mücadele operasyonları, milletimizin de desteğiyle kararlı bir şekilde devam ediyor" denildi.