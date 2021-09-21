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PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

AA / Faruk Küçük - Haberler | Güncel
PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 34 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (60), her yıl dönümünde katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asıyor.

Şırnak (AA) - Şırnak'ın Güneyce köyü Berman mezrasında 34 yıl önce Pkk'lı teröristlerin saldırısı sonucu ailesinden 4'ü çocuk, 6'sı kadın 12 kişiyi kaybeden Şehmuz Güngör (60), her yıl dönümünde katliamın yaşandığı eve Türk bayrağı asıyor.

Berman mezrasında 21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında yakınlarını kaybeden Güngör, katliamın yıl dönümünde babaevine Türk bayrağı astı, yakınlarını yad etti, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının üzerinden 34 yıl geçtiğini ancak acılarının ilk gün gibi taze olduğunu ifade ederek, "Çocuk, kadın, genç, yaşlı ayrımı yapmaksızın binlerce korucumuzu, askerimizi, sivilimizi şehit eden bu kalleşleri kınıyor, lanetliyoruz." dedi.

Şırnak Şehit Gazi ve Köy Korucuları Federasyonu Başkanı Mehmet Güngör, terör örgütü PKK'nın amcasının evini basarak çocuk, kadın demeden 12 kişiyi katlettiğini belirtti.

Bölgede geçmişte PKK'nın insanlık dışı katliamlar yaptığını dile getiren Güngör, "Amcam 80 yaşındaydı ve evinin içerisinde canlı canlı yaktılar. PKK terör örgünü buradan bir kez daha lanetliyorum. Bazı siyasi organları medyada insan haklarından bahsediyor. Onların insan haklarıyla zerre kadar ilgisi yoktur." diye konuştu.

Şehmuz Güngör de katledilenlerden iki kadının hamile olduğunu belirterek, "Terörle mücadeleden vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Saldırıda annesini ve babasını kaybeden Besna Güngör, 3 kardeş olduklarını hem yetim hem öksüz kaldıklarını aktardı.

21 Eylül 1987'de PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı aileden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Narinç (35), Huhe (34), Hizne (33), Emine (20), Azime (15) Hülya (4), Abdulcebar (2) ve Sacide Güngör (2) katledilmiş, Fettah Güngör (6) ise ağır yaralanmıştı.

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

PKK'nın katlettiği yakınlarını saldırının gerçekleştiği eve Türk Bayrağı asarak andılar

AA / Faruk Küçük - Son Dakika Haberleri
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