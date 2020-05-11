PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları: Bu acı 400 yıl geçse de unutulmaz
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PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları: Bu acı 400 yıl geçse de unutulmaz

PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları: Bu acı 400 yıl geçse de unutulmazDİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki Dürümlü mezrasında 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu 16 yakınını kaybedenler, yaşadıkları acıyı unutamıyor.

PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları: Bu acı 400 yıl geçse de unutulmaz
11.05.2020 21:18 | Son Güncelleme: 11.05.2020 21:21

PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları: Bu acı 400 yıl geçse de unutulmaz

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesindeki Dürümlü mezrasında 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonu patlatması sonucu 16 yakınını kaybedenler, yaşadıkları acıyı unutamıyor. Terör kurbanlarını mezarlıkta ziyaret edip, dua okuyan Hacı yaman, saldırıda 2 kardeşini, amcası ve 13 kuzenin hayatını kaybettiğini belirterek, "16 yakınımı kaybettim. Bu acı unutulmuyor. 400 yıl geçse de unutulmayacak. Soyumuz var oldukça bu acıyı hep yaşayacağız" dedi.

Sur ilçesine bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından 15 ton bomba yüklü kamyonun patlatılması sonucu 16 köylü hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı. Saldırının 4'üncü yılında Dürümlü mezrası sakinleri, terör saldırısında yitirdikleri yakınlarının mezarını ziyaret ederken, gözyaşı sel oldu.

'SOYUMUZ VAR OLDUKÇA BU ACI, 400 YIL GEÇSE DE UNUTULMAYACAK'

Saldırıda 2 kardeşini, amcası ve 13 kuzenini yitirin Hacı Yaman, bu acıyı unutmayacaklarını söyledi. Patlama öncesinde kamyonu mezraya getiren PKK'lı teröristlerle yarım saat süreyle silahla çatıştıklarını anlatan Yaman, terör örgütünün gerçek yüzünün, Dürümlü mezrasında görüldüğünü söyledi. Yaman, "O gece amcamın taziyesindeydik. Evimize gelen misafirleri uğurladıktan sonra teröristlerin kamyonunu fark ettik. Onlarla çatışmaya girdik. Patlamanın olduğu yere kadar onlarla çatıştık. Yarım saate yakın silahlı çatışma sürdü. Daha sonra kamyonu ele geçirdik. Kamyonunun etrafında toplandıktan sonra teröristler kamyonu infalak ettirdi. Patlamada 2 kardeşimi, amcam ve 13 kuzenimi yitirdim. 16 yakınımı kaybettim. Bu acı unutulmuyor. 400 yıl geçse de unutulmayacak. Soyumuz var oldukça bu acıyı hep yaşayacağız. Onları asla unutmayacağız. Terör örgütüne, onları var edenler, onların destekçilerine diyeceğim, terör örgütünün Kürt halkını savunduğunu söyleyenler gelsinler, Tanışık köyünü görsünler, 16 şehidin mezarını ziyaret etsinler, katliam neymiş görsünler. Gelsinler PKK'nın iç yüzünü burada görsünler" dedi.

'BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ, DİĞER GÖZÜ DE YÜZDE 54 GÖRMÜYOR'

PKK'lı teröristlerin 15 ton bomba yüklük kamyonu infilak ettirdiği saldırıda bir gözünü kaybeden Dürümlü mezrası sakinlerinden Fatma Özçelik, katliamın etkisini üzerinden atamadığını aktardı. Özçelik, "Gece kalabalık sesi geldi. Pencereden baktığım sırada patlama oldu. Daha sonra bir şey görmedim. Gözlerimi hastanede açtım. Patlamadan sonra 4 ay boyunca görmedim. Şu an bir gözüm tamamen görmüyor, diğer gözümü ise yüzde 54 oranında görmüyor. O günden beri psikolojim bozuk" diye konuştu.

PKK'nın katlettiği 16 kişinin yakınları: Bu acı 400 yıl geçse de unutulmaz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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