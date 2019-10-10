PKK'nın kandırdığı gençler ikna çabalarıyla ailelerine kavuşuyor

10.10.2019 11:13

Van'da emniyet ve jandarma ekiplerinin, terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa götürülen gençlerin aileleriyle yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu 9 ayda 26 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Ülkenin huzur ve güvenliğini bozmak için asker, polis, sivil ayrımı gözetmeden saldırılar gerçekleştiren terör örgütü PKK'ya, güvenlik güçlerinin kent merkezleri ve kırsalda yürüttüğü başarılı operasyonlarla büyük darbe vuruluyor.

Güvenlik güçlerinin yaz kış demeden yürüttüğü kararlı mücadele sayesinde bölgede hareket alanı bulamayan terör örgütü, evlerine dönmek isteyen teröristlerin teslim olmasıyla da çözülme süreci yaşamaya başladı.

Çocukları bir şekilde dağa götürülen ailelerle görüşen güvenlik güçleri, ikna çalışmalarıyla onlarca genci terör örgütünden kurtardı.

Bu yıl Van'da, ailelerinin de desteğiyle ikna edilen 26 örgüt üyesinin teslim olmasını sağlayan güvenlik güçleri, varlığını sürdürebilmek için sivilleri hedef almaktan geri durmayan terör örgütüne bu alanda da büyük darbe vurdu.

Çok sayıda aile, kendi çocuklarının da ikna edilerek teslim olmasının sağlanması için valiliğe müracaat etti.

"100'den fazla aileyle yürütülen çalışmalar var"

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine, bölgede huzur ortamının sağlandığını ve asayiş konusunda bir sıkıntının olmadığını anlattı.

Sağlanan huzur ortamına vatandaşların da sahip çıktığını vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan bu konuda önemli katkı ve destek alıyoruz. Van halkına bu nedenle teşekkür ediyorum. En küçük bir olayı, şüphe duydukları bir konuyu bize ya da 155 Polis ve 156 Jandarma hatlarına bildiriyorlar. Her zaman güvenlik kuvvetlerimize destek veriyorlar. Bu yıl bölgemizdeki kırsal alanlarda yürütülen operasyonlarda ciddi oranda terörist etkisiz hale getirildi. Sadece Tendürek'te 12 terörist etkisiz hale getirildi. Emniyet ve jandarma birimlerimizin, çocuğunu terör örgütüne kaptıranlarla iş birliği yaparak onların yuvalarına geri dönmelerini sağlamak amacıyla 100'den fazla aileyle birebir yürütülen çalışmaları var."

"26 çocuğumuz ailelerine kavuşturuldu"

Örgüte katılan çocuklarının yuvalarına dönmesi için yürütülen çalışmalara destek veren ailelere teşekkür eden Bilmez, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar kapsamında terör örgütünün elinden 26 çocuğumuz kurtarılarak ailelerine kavuşturuldu. Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum. Temasta olduğumuz çok sayıda aile var ve onlar da bize yardımcı oluyor. Ailelerinden koparılmış bu çocukları çalışmanın sonunda sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Bu konuda bize destek veren ailelere teşekkür ederim. Çocukların teslim olmaya başlamasının ardından yeni aileler de çocuklarına kavuşmak için başvuruda bulunuyor. Elimizde şu anda 100'den fazla ailenin başvurusu var bu konuda. Onların da değerlendirmeleri yapılıyor. Kısa zamanda sonuç alacağımıza inanıyorum."

Kaynak: AA