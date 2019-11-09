09.11.2019 00:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:46

PKK'nın kandırdığı genci jandarma kurtardı

MARDİN - Mardin'de terör örgütü PKK'nın kandırdığı bir genç, örgüte katılmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından yakalanarak ailesine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan teknik ve fiziki takip sonucu terör örgütü PKK'ya katılacağı tespit edilen D.A isimli şahıs Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yapılan takip sonucunda kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahıs ifadesinin alınmasına müteakip jandarma tarafından ailesine teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA