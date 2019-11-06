PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

06.11.2019 11:32 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:32

ANKARA'da, terör örgütü PKK'nın kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PKK/KCK terör örgütü oluşumlarından Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Meclisi (KCK/TM) sosyal alan komitesine bağlı Tevgera Jinen Azadi-Özgür Kadın Hareketi (TJA) içinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, 8 şüpheli Ankara'da, 1 şüpheli Mersin'de yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA