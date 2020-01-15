PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı
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PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Ankara'da, PKK'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

15.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:52
PKK'nın kadın yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

'da, 'nın kadın yapılanması TJA'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 şüphelinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA (Özgür Kadın Hareketi) üyesi olduklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.

Ankara'da sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri belirlenen şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Zanlılardan bazılarının HDP ve BDP üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve etkinlikleri organize ettikleri tespit edildi.

Kaynak: AA
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