PKK'nın kadın yapılanmasına MİT ve TSK'dan darbe
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Kandil Dağı, TSK, PKK, Güncel

PKK'nın kadın yapılanmasına MİT ve TSK'dan darbe

PKK'nın en üst karar alma organlarından KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyi Üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

30.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:25
PKK'nın kadın yapılanmasına MİT ve TSK'dan darbe

PKK'nın en üst karar alma organlarından KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyi Üyesi Nazife Bilen, MİT ve TSK'nın Kandil'de gerçekleştirdiği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi.

PKK'nın en üst karar alma organlarından KCK Önderlik Komitesi ve Yürütme Konseyinin üyesi "Hacer Guyi/Hacer Hilal" kod adlı Nazife Bilen, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'TSK) Irak'ın Kandil bölgesinde düzenlediği ortak operasyonla etkisiz hale getirildi. MİT'in PKK'nın üst düzey tepe yöneticilerinin elimine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında operasyon için Kandil bölgesinde yerel ve insana dayalı örgüt yapılanmasının içerisindeki istihbarat unsurlarından faydalandığı, bu çerçevede MİT'in aylar önce bölgede kurduğu yerel ağ unsurları üzerinden hedefle ilgili anlık bilgiler toplamaya başladığı öğrenildi. Kandil'de toplanan bilgilerin MİT karargahında değerlendirilmesi sonrasında Mart 2020'de operasyon için harekete geçildiği ve sivillerin operasyondan etkilenmemesi, hedefin tek vuruşla imha edilmesi için detaylı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Ayrıca operasyondan kısa bir süre önce güvenlik gerekçesiyle bazı MİT unsurlarının farklı bölgelere sevk edildiği bilgisi edinildi.

PKK KADIN HAREKETİNİN KURUCULARINDANDI

Nazife Bilen'in KCK Önderlik Komitesinin aktif 6 üyesinden biri olduğu, Suriye ve Lübnan'da Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim almasının ardından terör örgütünün kadın hareketinin ilk kurucuları arasında yer aldığı öğrenildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Nazife Bilen'in yokluğunun ilk aşamada PKK/KCK kadın yapısının moral motivasyonunu yıkacağı belirtildi. Ayrıca KCK kadın yapısının Irak'ta ilk defa bu kadar üst düzey kayıp verdiğine dikkat çeken kaynaklar, bunun kısa ve orta vadeli sonuçları olacağını bildirdi.

PKK/KCK'nın Başkanlık Konseyine bağlı olarak Abdullah Öcalan'ın uluslararası alanda gündeme getirilmesi amacıyla eylem planlayıp, koordine eden Önderlik Komitesinde geçmiş dönemde Duran Kalkan, Mustafa Karasu, Ali Haydar Kaytan, Nuriye Kesbir, Diyar Garip Muhammed gibi tepe yönetimin görev aldığı öğrenildi. PKK/KCK Başkanlık Konseyi Üyesi 'Halmat Diyar' kod adlı Diyar Garip Muhammed, MİT'in geçtiğimiz yıl düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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