Son dakika haberi: PKK'nın kadın yapılanmasına gözaltı: 19 gözaltı
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Son dakika haberi: PKK'nın kadın yapılanmasına gözaltı: 19 gözaltı

07.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 17:32
Son dakika haberi: PKK'nın kadın yapılanmasına gözaltı: 19 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Denizli'de PKK terör örgütünün kadın yapılanmasının toplantısına katıldıkları tespit edilen şüphelilere TEM ekipleri operasyon düzenledi.

Denizli'de PKK terör örgütünün kadın yapılanmasının toplantısına katıldıkları tespit edilen şüphelilere TEM ekipleri operasyon düzenledi. 19 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de Terörle Mücadele Şube (TEM) ekipleri PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında TJA Tevgera Jinen Azad-Özgür Kadın Hareketi (TJA) içerisinde kadın yapılanması adı altında faaliyet gösteren şahısların toplantısına katılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Toplantıya katıldıkları tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslar hakkında terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapılırken 5 şüpheli şahsa ise sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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