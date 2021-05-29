PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı
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PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı

PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin eylemine Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Saliha Mert, 6 yıl önce İstanbul'da çalışırken dağa kaçırılan oğlu Yetiş'in teslim olması için çağrıda bulundu.

VAN'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin eylemine Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Saliha Mert, 6 yıl önce İstanbul'da çalışırken dağa kaçırılan oğlu Yetiş'in teslim olması için çağrıda bulundu. Mert, "Oğlum gel teslim ol. Askerimiz, polisimiz, hepimiz senin arkandayız. Neredeysen çık gel. Bir ses ver annene. Seni dört gözle bekliyoruz" dedi.

Van'da, çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan ailelerin tepki yürüyüşü, perşembe günü 32 aile ile devam etti. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüyüş yaptı. HDP il binası önündeki eyleme, Bitlis'in Tatvan ilçesinden katılan Saliha Mert, dağa kaçırılan oğlu için gözyaşı döküp, 'teslim ol' çağrısında bulundu.

'OĞLUM SENİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Oğlu Yetiş'in 23 yaşındayken 2015 yılında dağa kaçırıldığını anlatan Saliha Mert, "Oğlum orada çalışıyordu, kandırıp dağa kaçırdılar. Oğlumun zaafından, kimsesizliğinden, onun annesiz ve babasının yanında olmayışından yararlandılar. Ben oğluma sesleniyorum. Oğlum gel devletine teslim ol. Bizim devletimiz çok iyi. Askerimiz, polisimiz, hepimiz senin arkanda. Cumhurbaşkanımız, bakanımız hepsi bizim arkamızda. Neredeysen çık gel, devlete teslim ol. Seni dört gözle bekliyorum. Ne olur bana bir ses ver. Bir ses ver annene. Kurban olayım hepimiz perişan olduk. Seni çok özledik" diye feryat etti.


PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı
PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı
PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı
PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı
PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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PKK'nın kaçırdığı oğluna 'teslim ol' çağrısı yapan annenin feryadı - Haberler
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