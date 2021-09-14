PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti - Haberler
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PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Genel

PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti Kızını geri isteyen baba evlat nöbetindeki annelere: "Mücadeleye devam, Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız" PKK terör örgütünün dağa kaçırdığı kızını geri almak için HDP İzmir il binasında 742 gün...

PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti

Kızını geri isteyen baba evlat nöbetindeki annelere: "Mücadeleye devam, Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız"

AFYONKARAHİSAR - PKK terör örgütünün dağa kaçırdığı kızını geri almak için HDP İzmir il binasında 742 gün evlat nöbeti tuttuktan sonra İzmir'den Ankara'ya yürüyüşe geçen baba Mehmet Laçin, Afyonkarahisar'da mola verdi. Kızını geri alacağını söyleyen Laçin, "Mücadeleye devam, mücadeleye devam ettiğimiz sürece devletin gücü ile Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

İzmir'de terör örgütü PKK'nın dağa kaçırdığı kızı G.L. için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan baba Mehmet Laçin, 742 gün HDP il binaları önünde nöbet tutmasının ardından dün öğlen saatlerinde İzmir'den Ankara'ya "Ümit Yürüyüşü" olarak adlandırdığı yürüyüşe geçti. Öğlen saatlerinde Afyonkarahisar'a ulaşan Laçin, kent girişinde emniyet mensupları ve gazetecileri tarafından karşılandı. Zorlu yürüyüşü ve yürüyüşünün amacı ile ilgili gazetecileri açıklamalarda bulunan Laçin, evlat nöbeti tutan ailelere seslendi. Evlat nöbeti tutan annelere mücadeleye devam etmelerini isteyen Laçin, "Mücadeleye devam, mücadeleye devam ettiğimiz sürece devletin gücü ile Allah'ın izniyle evlatlarımıza kavuşacağız" dedi.

"HDP Genel Merkezi önünden kalkmayacağım"

Yürüyüşünün iki gün içerisinde tamamlanmasını planladığını kaydeden Laçin, sonuç alacağına inandığını ifade ederek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Vatan, bayrak, evlat diye ya Allah dedim yürüyüşü başlattım. Yürüyüşün adı da mücadele ve ümit yürüyüşüdür. İnşallah bir sonuç alacağım. Yürüyüşüm adı da 'Mücadele ve Ümit' yürüyüşüdür. Evladıma kavuşuncaya kadar ben HDP Genel Merkezi önünden kalkmayacağım. Benim düşüncem bu ama durum nasıl gelişir onu zaman gösterir.

Laçin açıklamasının ardından yürüyüşüne devam ederek, Ankara'ya doğru tekrar yola çıktı.

PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti

PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti

PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti

PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti
İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Son Dakika Haberleri
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Haber: PKK'nın kaçırdığı kızını geri isteyen baba Ankara yürüyüşünde, Afyonkarahisar'dan geçti - Haberler
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