PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
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PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum

PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'da, 10 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP il binası önünde, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelerle birlikte eylem yapan Nazlı Sancar, "Kızım gel, teslim ol. 21 bayramdır seni göremiyorum.

VAN'da, 10 yıl önce 13 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP il binası önünde, çocukları dağa kaçırılan diğer ailelerle birlikte eylem yapan Nazlı Sancar, "Kızım gel, teslim ol. 21 bayramdır seni göremiyorum. Artık sensiz dayanamıyorum. Her gün senin geride bıraktığın montunu koklayıp, fotoğrafına bakarak, kahroluyorum" dedi.

Van'da çocuklarının dağa kaçırılan 32 aile HDP binası önündeki evlat nöbetine, Kurban Bayramı nedeniyle bu hafta ara verildi. Eyleme katılanlardan 3 çocuk annesi Nazlı Sancar, kızı Şeyma'nın 10 yıl önce PKK'lı teröristlerce eli kolu bağlanarak dağa kaçırıldığını söyledi. Kızının fotoğrafını eline alıp, geride bıraktığı montunu koklayarak, gözyaşı döken Nazlı Sancar, şunları söyledi:

"10 yıldır evladım Şeyma'nın acısıyla yaşıyorum. Artık dayanacak gücüm kalmadı. 21 bayramdır ben Şeyma'sız bayram geçiriyorum. Benim için bayram yok. Her bir bayram bizim için bir zehirdir. Nereye gitsem Şeyma'nın eksikliğini hissediyorum. Ben 13 yaşında evlendim, 14 yaşında da anne oldum. Kızım Şeyma ile büyüdüm. Şeyma benim arkadaşım, sırdaşım, benim her şeyimdi. Ben Şeyma'mı, canımı, ciğerini HDP ve PKK'dan istiyorum. Evladımı geri versinler. Kendi çocuklarını özel okullarda okutuyorlar, bizim gibi fakir fukaraların çocuklarını götürüp dağlarda, mağaralarda kurşunların önüne atıyorlar. Allah bizim hakkımızı onlara bırakmasın. Yüreği yanan bir anneyim. 10 yıldır evlat acısını çekiyorum. Rabbim, onlara da bu acıyı çektirsin inşallah. Allah'ın izni ve devletimizin gücüyle biz kazanacağız. Şu ana kadar 30 evladımız terör örgütünün pençesinden kurtarıldı ve ailelerine kavuştular. Zafer bizim olacak. ya zafer ya ölüm.19 haftadır Van'da eylem yapıyorum. Ben geri adım atmıyorum. Eylemimize destek her geçen gün çığ gibi büyüyor. Onlar bizim geri adım atacağımızı düşünüyor. Biz geri adım atmıyoruz. Diyorlar ki; devlet para veriyor. Biz devletten para almamışız, almıyoruz da. Evlatlarımızı istiyoruz" dedi.'BENİM BAYRAMIM YOK Kİ?'

Buruk bir bayram geçirdiklerini anlatan Sancar," Her bayram benim için bir zehirdir. Bu bayram da buruk geçiyor. Benim bayramım yok ki? Şeyma kızım eğer sen beni görüyorsan, duyuyorsan gel devlet güçlerimize teslim ol. Bu bayrağın altında doğmuşuz, gel bu bayrağın altında yine yaşa. 21 bayramdır sensiz geçiriyorum. Onlara güvenme. Onların silahını at gel kızım. Sizin beyninizi yıkıyorlar. İlk günden beni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bizim yanımızda. Onlara çok teşekkür ediyorum. Onların sayesinde biz evlatlarımızı terör pençesinden kurtaracağız. Çocuk katillerine karşı biz anneler kazanacağız. Ben arkadaşımı, doğurduğum Şeyma'mı istiyorum. Şeyma'm okuyacaktı. Benim evladımın hayallerini çaldılar. Benim evladımı versinler. Hani sen okuyup, savcı olacaktın kızım. Gel yine kaldığın yerde devam et. Onlara hiç güvenme. Onlar zalim ve haindir" diye konuştu.


PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum
PKK'nın kaçırdığı kızına seslendi: Gel teslim ol, 21'inci bayramı sensiz geçiriyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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