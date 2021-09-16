PKK'nın kaçırdığı kızı için Ankara'ya yürüyen baba ile HDP'liler arasında gerginlik - Haberler
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PKK'nın kaçırdığı kızı için Ankara'ya yürüyen baba ile HDP'liler arasında gerginlik

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KIZI PKK tarafından kaçırılan Mehmet Laçin, İzmir'den Ankara'ya yaptığı yürüyüşü, HDP Genel Merkezi önünde sonlandırdı.

KIZI Pkk tarafından kaçırılan Mehmet Laçin, İzmir'den Ankara'ya yaptığı yürüyüşü, HDP Genel Merkezi önünde sonlandırdı. Burada açıklama yapan Laçin ile HDP'liler arasında gerginlik çıktı. Polis, HDP binası önüne barikat kurarak Laçin'e müdahale etmek isteyen HDP'lilere engel oldu.

11 yıl önce kızı Kocaeli'nde PKK tarafından kaçırılan Mehmet Laçin, İzmir HDP İl Başkanlığı önünden Ankara'ya yürüdü. Laçin, yürüyüşünü HDP Genel Merkezi önünde sonlandırdı. Üzerinde, 'HDP dağa kaçırdığın evladımı geri ver' yazılı tişört bulunan Laçin, parti binası önünde basın açıklaması yapmak isteyince HDP'liler tepki gösterdi. Polis, HDP binası önüne barikat kurarak Laçin'e müdahale etmek isteyen HDP'lilere engel oldu. Bu sırada polisle HDP'liler arasında da zaman zaman gerginlik çıktı. Polis, partilileri yolu araç ve yaya trafiğine kapatmamaları için uyardı.

'745 GÜNDÜR EVLAT NÖBETİ TUTUYORUM'

Mehmet Laçin, HDP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, İzmir'den yola çıktığından bu yana HDP'lilerin kendisini takip ettiğini ileri sürdü. Laçin, "745 gündür nöbetteyim. İzmir'deki nöbetimde de bunlar gelip beni hedef gösterdiler. Nöbetime engel oldular. HDP Genel Merkezi önüne geleceğimi söyledim ve şimdi buradayım. HDP Genel Merkezi önünde HDP'liler beni linç etmeye kalkmışlardır. Bu sadece benim meselem değil. Bunlar 40 senedir PKK nöbeti tutuyorlar. Ben 745 gündür evlat nöbeti tutuyorum. Biz evlatlarımızı bunlar için mi yetiştirdik? Ben bunlarla kavga etmeye gelmedim. Ben buraya bunların en üst düzey yetkilileri kimse gelsin adam gibi bana ne istediğimi sorsun. Ben de onlara kızımı PKK değil HDP'nin nasıl elimden aldığını söyleyeyim. Onlar beni ikna etsinler, desinler ki 'Kızından haberimiz yok' ama yalanla değil. Ben de çekeyim, gideyim evime. Ben siyasetçi değilim, siyaset yapmıyorum. Benim kızımı kim götürdüyse ben onun kapısındayım" diye konuştu.

Mehmet Laçin, açıklamasının ardından HDP önünden ayrıldı.

PKK'nın kaçırdığı kızı için Ankara'ya yürüyen baba ile HDP'liler arasında gerginlik

PKK'nın kaçırdığı kızı için Ankara'ya yürüyen baba ile HDP'liler arasında gerginlik

PKK'nın kaçırdığı kızı için Ankara'ya yürüyen baba ile HDP'liler arasında gerginlik

PKK'nın kaçırdığı kızı için Ankara'ya yürüyen baba ile HDP'liler arasında gerginlik
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Haber: PKK'nın kaçırdığı kızı için Ankara'ya yürüyen baba ile HDP'liler arasında gerginlik - Haberler
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