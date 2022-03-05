PKK'nın kaçırdığı çocuklarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşıyor

BİTLİS (AA) - ŞENER TOKTAŞ/İBRAHİM YALDIZ - Bitlis ve Muş'taki aileler, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürülen çocuklarına kavuşacakları günü bekliyor.

Evlatlarının PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan anneler, oturma eylemleri ve "teslim ol" çağrılarıyla yıllardır hasret kaldıkları yavrularına seslerini duyurmak için çaba gösteriyor.

Bitlis'in Yolcular köyünde yaşayan, Diyarbakır ve Van'da annelerin devam ettirdiği eylemlere katılan Saliha Mert, 2015 yılında 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yetiş Mert'in dönmesini bekliyor.

Üzerinde oğlunun fotoğrafının basılı olduğu tişörtü giyen ve ondan geriye kalan fotoğraflara bakarak acısını dindirmeye çalışan acılı anne, evladına kavuşacağı günün hasretiyle yaşıyor.

Mert, AA muhabirine, HDP'lilerin evladını kandırarak dağa gönderdiğini anlattı.

Masum oğlunun PKK'lı teröristlerin eline düştüğünü belirten Mert, "Oğlumu HDP götürdü, yine HDP getirecek. Evlatlarımızı onlardan alacağız. Devletin gücü, yardımıyla kazanacağız. Oğlum, bir gün annene geleceksin. Kucağım açık, seni bekliyorum. Kardeşlerin seni bekliyor, istiyor. Yavrum eğer yaşıyorsan ortaya çık. Beni bu kadar üzme. Bittim, yalvarıyorum gel." şeklinde konuştu.

Terör örgütünün masum çocukları hedef aldığını vurgulayan Mert şunları kaydetti:

"HDP ve PKK kendi pisliklerinde boğulsunlar. Çocuklarımızı bıraksınlar, kendi çöplüklerinde boğulsunlar. Evladım ve giden her çocuk masumdur. Onların çocukları Avusturalya, Amerika, Hollanda'da okuyor. Onlar Allah'tan korksalardı masum çocuklarımızı almazlardı. Onlar nasıl kendi çocuklarının yüzüne bakıyor. Bunlar insanlığını kaybetmiş. Benim çocuğum dağda, çayırda, bayırda, taşların içinde ve mağaralarda aç susuz yatsın, onların çocukları da villalarda havuzlarda yüzsün. Allah kabul etmesin."

Muş'ta ise Özcan ve Teker aileleri, PKK'lı teröristlerce dağa götürülen evlatlarına kavuşacağı günün hayaliyle yaşıyor.

2016 yılında çocuğu dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan, AA muhabirine, kar kış demeden çocukları için HDP'nin önünde beklediklerini söyledi.

HDP'den çocuklarını isteyen Özcan, "Çocuklarımızı verene kadar HDP'nin önünden ayrılmayacağız. Sonsuza kadar devam edeceğiz. Biz çocuklarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Bizim çocuklar dağ başında, onların çocukları okuyorlar. Atilla oğlum sana sesleniyorum. Birçok kişi geldi teslim oldu, sesimizi duyuyorsan çık gel. Bu HDP sizi kandırdı. HDP Kürt halkının düşmanıdır. Bunların Kürt ile ilgisi yok." dedi

Anne Şahinaz Özcan ise dağdaki çocukların gelip teslim olmasının kendilerine umut olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Atilla oğlum sesimi duyuyorsan, orası senin yuvan değil, gel devlete teslim ol. Yavaş yavaş çocuklar gelip teslim oluyor. İnşallah bizimki de gelecek. Gel ailene sığın. Orası senin memleketin değil. Seni kandırdılar, gel devlete teslim ol."

Oğlunun teröristlerce kaçırıldığını aktaran Gülbahar Teker de "HDP ve PKK'dan çocuğumuzu istiyoruz. Biz buradayız, korkmuyoruz. Biz eyleme devam ediyoruz ve kararlıyız. Bir kişi dağda kalmayana kadar kararlıyız. HDP ve PKK'ya lanet olsun. Anneler babalar ağlıyor yeter artık. Muhammet gel teslim ol. Ben buradan gitmeyeceğim. Çocuklar geldi teslim oldu, seni bekliyorum oğlum." ifadesini kullandı.