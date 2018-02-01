PKK'nın İnlerine Girildi
AFRİN HAREKATI'NDA 14. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

PKK'nın İnlerine Girildi

Mardin’in Dargeçit ilçesinin kırsal alanında terör örgütü PKK’ya yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 7 kilogram patlayıcı ve kadın teröristlerin yaşam malzemeleri ele geçirildi.

PKK'nın İnlerine Girildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinin kırsal alanında terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 7 kilogram patlayıcı ve kadın teröristlerin yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dargeçit ilçesi kırsal alanında icra edilen arazi aramasında teröristlerin inlerine giren jandarma ekipleri 7 kilogram patlayıcı madde, 340 adet fişek, bir adet el telsizi, çok miktarda gıda malzemesi ve kadın teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirdi. - MARDİN

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.