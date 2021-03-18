VAN PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandı
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VAN PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandı

18.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:27
VAN PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandı

PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandıBehçet DALMAZVAN, (DHA)- VAN'da terör örgütü PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği belirlenen PKK'lı kadın terörist, saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandı

Behçet DALMAZVAN, (DHA)- VAN'da terör örgütü PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği belirlenen PKK'lı kadın terörist, saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKKKCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmaları sürdürürken, 2014 yılında PKKKCK terör örgütüne katılan, 2015 yılında Suriye'de, 2016 Kuzey Irak Gara bölgesinde silahlı faaliyet gösteren ve terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edilen kadın teröristi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, PKKKCK terör örgütü tarafından Van'da hücre yapılanması için görevlendirilen ve deşifre olmadığı belirtilen PKK'lı teröristi İpekyolu ilçesinde saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

VAN PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandı
VAN PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandı
VAN PKK'nın hücre yapılanması için görevlendirdiği kadın terörist yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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