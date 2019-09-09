PKK'nın hain saldırısında şehit düşen 13 polis anıldı

09.09.2019 20:28

Iğdır'da, 4 yıl önce teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 13 polis anıldı.

Kentte, 8 Eylül 2015 tarihinde, minibüs ile görevli oldukları Dilucu Sınır Kapısı'na giderken bulundukları aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca uzaktan kumandalı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 13 polis memuru için saldırının yapıldığı Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkisindeki yolda anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dualar edildi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, 4 yıl önce hain terör örgütünün düzenlediği saldırı sonucu şehit düşen 13 polisi rahmetle andıklarını söyledi. Ünlü, şunları kaydetti:

"Şehitlerin kanları hiçbir zaman yerde kalmadı ve hiçbir zamanda kalmayacaktır. Nitekim kahraman Mehmetçiğimiz ve şehitlerimizin silah arkadaşları onların intikamını almıştır ve almaya da devem edecektir. Şu arkamda gördüğünüz Ağrı Dağı, komşumuz üç ülke şahit olsun ki biz bin yıldır bu coğrafyadayız, bu topraklardayız, hiç bir yere de gitmeye de niyetimiz yok. Bizim yerimiz ya bu al sancağın altında ya bu kara toprağın altındadır. İnşallah bu al sancağın, bu ezanların altında bu millet ebediyete kadar bu topraklarda var olacaktır. Bu manada başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün devlet büyüklerimizi, bütün şehitlerimizi ve bugün Aşura Günü olduğu için 10 Muharremde şehadet şerbetini içen Hz. Hüseyin ve 72 yarenini saygıyla rahmetle anıyorum."

Ünlü ve beraberindeki protokol üyeleri, konuşmaların ardından saldırının yaşandığı alana karanfiller bıraktı.

Programa, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Güllüce, Aralık Kaymakamı Mustafa Görmüş, kamu kurum amirleri, polisler, askeri erkan ve vatandaşlar da katıldı.

Kaynak: AA