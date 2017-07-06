PKK'nın Gençlik Yapılanmasına Yönelik Operasyon

Ankara merkezli 4 ilde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.



PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik dün Kars, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da düzenlenen operasyon kapsamında 3 zanlı daha gözaltına alındı.



Operasyonda şu ana kadar gözaltına alınanların sayısı 7'ye çıktı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, dün PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik Kars, Antalya, Diyarbakır ve Ankara'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.