PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
AYDIN'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
17.07.2020 15:54 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:17
AYDIN'da, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bölücü örgütün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyesi olduğu belirlenen şüphelilerin adreslerine bu sabah operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: DHA