PKK'nın gençlik yapılanmasına 5 tutuklama

22.02.2020 09:53 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:53

Mersin'de PKK/KCK terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 5'i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik örgütün sözde gençlik yapılanması olan DGH içinde faaliyet yürüten şahıslara yönelik çalışma yaparken, 13 şüpheliyi belirledi. Şahısların muhtelif tarihlerde örgütsel toplantı yaptıkları, cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan örgüt mensuplarına sahip çıkmak amacıyla mektup gönderdikleri, örgüt mensuplarının ailelerine örgüt talimatları doğrultusunda sahip çıktıkları, DGH'nın faaliyetlerinin legal olduğu izlenimi vermek amacıyla HDP Gençlik Meclisleri ilanını yaptıkları ve örgüt elebaşı için yapılan açlık grevi eylemine destek vermek amacıyla örgütsel faaliyetler yürüttükleri belirlendi. Ayrıca şüphelilerin terör örgütü elebaşısının yakalanma günü olan 15 Şubat öncesi eylem ve saldırı hazırlığında oldukları tespit edildi. Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, R.D., F.S., M.Y.K., R.T., M.B., S.Ş., M.K., A.E., B.T. ile yaşı 18'den küçük Ö.Ş., S.A., H.T. ve V.Ç.'yi gözaltına alındı.



Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D., F.S., M.Y.K., S.S. ve M.K. tutuklanırken, 8 kişi ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA