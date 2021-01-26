Son dakika haberleri! PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)
26.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:19
Son dakika haberi: 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIPolisin yaptığı operasyonda, DGH içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.
8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Polisin yaptığı operasyonda, DGH içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ve av tüfeği ele geçirildi. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı