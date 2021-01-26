Son dakika haberleri! PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)
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Son dakika haberleri! PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

26.01.2021 10:14 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:19
Son dakika haberleri! PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

Son dakika haberi: 8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIPolisin yaptığı operasyonda, DGH içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisin yaptığı operasyonda, DGH içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 şüpheliden 8'i yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, örgütsel dokümanlar ve av tüfeği ele geçirildi. Firari 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri! PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)
Son dakika haberleri! PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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