PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Terör örgütlerine göz açtırılmıyor; PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor.

Terör örgütlerine göz açtırılmıyor; PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor. Türkiye sınırları içinde varlığı bitme noktasına gelen terör örgütü PKK, Kuzey Irak ve Suriye'de de sıkıştı. Suriye sınırına duvar örülerek burası güvence altına alınırken İran sınırındaki duvar da bitmek üzere.

Her ayrıntının düşünüldüğü 3 metre boyunda 30 santimetre kalınlığındaki duvarların üzerinde bir metreye yakın jiletli teller bulunuyor. Gözetleme kuleleri, kamera, aydınlatma sistemleri ve devriye için de güvenlik yolunun yanı sıra acil durumlar için, yaya ve araç kapıları da inşa ediliyor. Son teknoloji ile donatılan güvenlik duvarında kurşungeçirmez camlı çok sayıda kapı bulunuyor. Bu sayede ekipler sınır boyunca oluşturulan yolda kolaylıkla devriye gezerek hudut güvenliğini sağlıyor.

DAĞLAR VE VADİLERDEN OLUŞAN IRAK SINIRINDA İSE FARKLI BİR STRATEJİ İZLENİYOR

Irak sınırındaki bu alanların en kolay sızma yerleri haline geldiğine dikkat çeken kaynaklar, Türkiye'nin dağlardan geçen sınırı düz alana indirerek kontrol altına almaya çalıştığına işaret ediyor. Düz alandaki stratejik noktalara konuşlanan Türk askeri böylece PKK'nın Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçiş yollarını tamamen kapatıyor.

(İHA)

PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor
PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor
PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor
PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 2'si sözde üst düzey 4 terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda 29 şüpheli yakalandı
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında HDP'li bazı yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Derya Yanık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Sarıgül
Magazin Hadise Murat Boz Hande Erçel Prens Harry
Spor Ozan Tufan Arda Turan Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PKK'nın geçiş yolları kapatılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.5.2021 14:05:12. #1.14#

title