Kırmızı Listede Yer Alan PKK'nın Sözde Yöneticisi Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 2 Kasım'da başlayan Şırnak Bestler Dereler operasyonunda 31 teröristin öldürüldüğünü, bunlar arasında kırmızı listede yer alan PKK'lı Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da olduğunu açıkladı.

"SÖZDE KCK BEŞLİ YÜRÜTME KONSEYİ ÜYESİ"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2 Kasım 2017 tarihinde başlayan Şırnak Bestler-Dereler operasyonunda bugüne kadar 31 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilenler arasında kırmızı listede olup yurt içindebulunan tek terörist olan PKK/KCK Sözde Beşli Yürütme Konseyi Üyesi Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu adlı terörist de bulunmaktadır."

TÜRKİYE'DE BULUNAN TEK İSİMDİ

Hülya Eroğlu'nun kırmızı listede yer alan teröristler arasında Türkiye'de bulunan tek terörist olduğu belirtildi.