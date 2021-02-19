PKK'NIN, 8 YAŞINDAYKEN KAÇIRDIĞI EKREM'İN ANNESİ: EVLAT HASRETİYLE HASTALANDIM

SİİRT'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşındayken, çobanlık yaptığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ekrem Şeflek'in ailesi, Demirören Haber Ajansı'na konuştu. Ekrem için dün HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan kardeşi Erdal Şeflek, ağabeyinin asker olmak istediğini ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma olduğunu söyledi. Hastalığından dolayı evlat nöbetine katılamayan, Ormanbağ'da yaşayan anne Huri Şeflek (72) de 28 yıldır oğlundan haber alamadığını ve evlat hasretiyle hastalandığını anlattı. Baba Naif Şeflek ise "Çocuğum sürüyle birlikte kaçırıldı. Daha sonra sürünün bulunduğunu söylediler. Asker ve güvenlik korucuları olarak bölgeye gittik. Olay yerine gittiğimizde yüzlerce hayvanımızı telef edilmiş bulduk ancak çocuğumdan herhangi bir iz bulamadık" dedi.

Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 1993 yılında 8 yaşındaki Ekrem Şeflek, çobanlık yaptığı sırada, PKK'lı teröristler tarafından hayvanlarıyla birlikte kaçırıldı. Ailesi, durumu jandarmaya bildirerek güvenlik korucuları eşliğinde de çocuklarını aramaya başladı. Bir süre sonra yüzlerce hayvanı telef edilmiş halde bulan aile Ekrem'den herhangi bir ize rastlamadı. Asker olmak isteyen ve son çekilen fotoğrafında da üzerinde üniforma bulunan Ekrem'den 28 yıldır haber alamayan aile, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için, Diyarbakır'da HDP binası önünde 1,5 yıldır evlat nöbeti tutan ailelerin arasına katılmaya karar verdi. 28 yıldır kayıp olan Ekrem için 72 yaşında annesi Huri ve 78 yaşındaki babası yaşlılık ve hastalıklarından dolayı Diyarbakır'a gidemeyince, kendisinde 3 yaş küçük kardeşi Erdal Şeflek, HDP binası önüne gelerek ailelerin arasına katıldı

'SAĞSA DİRİSİNİ DEĞİLSE KEMİKLERİNİ İSTİYORUM'

Ekrem'in annesi Huri Şeflek, oğlunun sağsa dirisini değilse kemiklerini istediğini dile getirerek, "Oğlumu kaçıran bu terör örgütünün Allah belasını versin. Ben oğlumun hasretinden hastalandım. Kocam ve diğer oğullarım güvenlik korucusudur. Bizler kendimizi bildiğimiz günden bu yana devletimizin yanında olduk. Devletimizden, oğlumun bulunmasını istiyorum. Oğlum sağsan gel yanımıza. Ölü ise kemikleri bize verilsin" diye konuştu.

'OĞLUMDAN ÖNCE İKİ GENÇ KAÇIRILDI, BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ'

Naif Şeflek, oğlu Ekrem kaçırılmadan önce iki gencin daha kaçırıldığını ve bunlardan birinin öldürüldüğünü ifade ederek, "27 Ekim 1993'te saat 16.00 sıralarında çocuğum, sürü ile birlikte kaçırıldı. Akşam bulamadık. Sabah erken saatlerde bize haber verdiler. Sürünün bulunduğunu söylediler. Bizler de burada bir korucu tim ve askerle birlikte gittik. Olay yerine gittiğimizde bine yakın koyun, kesilmiş ve şişlenmiş halde bulduk. 100 koyun bize aitti. Ancak çocuğumdan herhangi bir iz yoktu. Sabaha kadar orada kaldık, sonra tekrar köyümüze döndük. Benim oğlumdan önce iki genç kaçırıldı. Biri öldürüldü, diğeri ise geri verildi, ancak benim oğlumdan bir iz yoktu" ifadelerini kullandı.

Ekrem'in ağabeyi Übeyit Şeflek, ailesinin kaçırılma olayında sonra ciddi sıkıntılar çektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Ailem çok acılar çekti. Kardeşim 28 yıldır kayıp. Kendisinden hiç haber alamadık. Ben ve ailemin tek isteği Ekrem'in dirisinin ya da ölüsünün bulunmasıdır. Yani kardeşimin bir mezarı olsun ve bizler de bu mezara giderek dualarımızı edelim."

Çocukluk arkadaşı Süleyman Tünüklü de, o dönem hayvanları Ekrem'le birlikte otlattıklarını anlatarak, "O resmi de karakolda çektik. Askerlerle sürekli iç içeydik. Babalarımız o zaman güvenlik korucusuydu. Bir gün Ekrem'in kaçırıldığını ve koyunlarının öldürüldüğünü öğrendi. Ekrem'in bulunmasını çok istiyorum. Ailesinin çektiği acıyı çok yakından biliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı