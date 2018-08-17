PKK'nın 15 Ağustos Planına Darbe: 20 Terörist Yakalandı
İstanbul ve İzmir'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda eylem hazırlığı yaptıkları tespit edilen 25 kişiden 20'si yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın ilk saldırısı olan 15 Ağustos'un yıl dönümünü bahane ederek sansasyonel eylem arayışındaki 25 örgüt üyesini tespit etti.
25 ŞÜPHELİDEN 20'Sİ YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI
8 ve 15 Ağustos tarihleri arasında İzmir ve İstanbul'da 25 ayrı adrese baskın düzenleyen güvenlik güçleri, eylem hazırlığı yapan 25 şüpheliden 20'sini yakalayarak gözaltına aldı. Yakalananların çoğunun PKK/KCK'nın sözde gençlik kanada DGH mensubu olduğu ileri sürülürken, eylem hazırlığındaki hücre üyelerinin iletişimi örgüte yakın internet sitelerinden sağladıkları belirlendi. İllegal sitelerde eylem planları ve sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK mensuplarının, TSK operasyonlarında büyük kayıplar veren PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin etmeye çalıştıkları da ortaya çıktı.
Yakalanan şüpheliler ile birlikte çok sayıda örgütsel dokümana da el konulurken, gözaltına alınan zanlıların İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürüldüğü ve sorguya alındığı öğrenildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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onları halka teslim edin parti yapalım şerefsiz yaratıklarlaCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Hakından gelin bu şeref yoksunu iblislerinCevap Yaz 12 Yayından Kaldır
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pkk işit fetö bunların ne inancı nede kimliği var hepsi abd nin satılmış hainleridir devlet artık bunları asmadan bunlarla baş edemeyecegini anlamalıdırCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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YAKALMAYIN DİREK İMHA EDİN ÖRNEK OLARAK MESAJA EVDE HAŞERE HAMAM.BÖCEĞİ BULDUĞUMUZ DA NE YAPIYORUZ DİREK İLAÇLAMA İMHA .AYNI ŞEY BENCE ACABA YANLIŞMİ DÜŞÜNÜYORUM.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Rabbim Türk milletini askerimizi polisimizi sen koru yarabbim dinsizlere fırsat verdirmeCevap Yaz 7 Yayından Kaldır