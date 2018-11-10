PKK'lı Teröristlerin 10 Kasım Tören Alanına İHA'larla Yapmak İstediği Saldırı Son Anda Önlendi
Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerin 10 Kasım törenlerinin bitmesinin ardından tören alanına amatör İHA'larla yapmayı planladığı saldırı son anda önlendi.
Şırnak'ta, valilik bahçesinde düzenlenen 10 Kasım törenlerinin bitmesinin ardından tören alanına insansız hava aracı düştü.
OLAY ARAŞTIRILIYOR
Aynı anda kentteki 10 ayrı askeri bölgeye de insansız hava aracının düştüğü öğrenilirken, olayın terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.
SON ANDA FARK EDİLDİ
Valilik binası ve askeri bölgelere saldırı hazırlığındaki bomba yüklü maket uçaklar, güvenlik güçleri tarafından farkedilerek etkisiz hale getirildi.
İHA'dan görüntüler;