PKK'lıların Kayalıklara Gizlediği Malzemeler Bulundu

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK mensuplıların kayalıklarda gizlediği yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Uludere ilçesi Akduman köyü kırsalında düzenlenen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Paksoy' operasyonunda kapsamında, yapılan arazi arama tarama faaliyetinde PKK'lı teröristler tarafından kayalıklarda gizlenmiş malzemeleri bulundu. Operasyon sırasında ele geçirilen, sırt çantası, panço, pil, mat, telsiz anten kablosu, kadın mekap ayakkabısı, tencere, murç, çaydanlık, kürek, balyoz, kazma, inşaat demiri ile çok miktarda yaşam malzemesi olay yerinde imha edildi.

- Şırnak

Kaynak: DHA