PKK'lıların katlettiği çobanların aileleri: "Bu Kürtlük davası değil, Kürt Kürt'ü öldürür mü"

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde dün PKK'lı teröristlerce katledilen iki çoban, defnedildi. Çobanlardan Abdulhakim Demir'in yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı.

Şırnak merkeze bağlı Geçitboyu köyünde dün akşam saatlerinde PKK'lı teröristler tarafından infaz edilen Vali Çevik ve Abdulhakim Demir isimli 2 çoban için köy camisinde taziye kuruldu. Geçitboyu köyündeki camide taziyeleri kabul eden Abdulhakim Demir'in ağabeyi Mehmet Salih Demir, kardeşinin yüzde 50 zihinsel engelli raporunun olduğunu ve köyün çobanlığını yaparak ekmeğinin peşinde olduğunu söyledi. Ağabey Demir, "Kimseye bir zararı yoktu, karıncayı bile inciten biri değildi. Dün alçak teröristler kardeşim ve başka bir köylü çobanı alıp katlettiler. O gittikleri bölgede herhangi bir yasak yoktu onlarda orada hayvanlarını otlatıyordu. Hayvanlarının içinden alıp götürmüşler. Hayvanlarından 200 metre ileride büyük bir taşın altında ikisini orada tarayarak feci bir şekilde öldürmüşler" dedi.

"Terörü lanetliyoruz"

Terörü lanetlediklerini belirten Mehmet Salih Demir, "Ben de 23 yıl güvenlik koruculuğu yaptım emekli oldum. Benim 3 amcam şehittir. Köyümüzde de birçok şehit ve gazi var. Zararsız birini öldürdüler bir daha alçaklıklarını gösterdiler. Biz güvenlik korucusu olduğumuz için kardeşimi öldürdüler. Kardeşim savunmasızdı üstünde herhangi bir silahı yoktu. Dünyada en son öldürülecek insan kardeşimdi. Günah ve garibandı kimseye zararı olmamıştı" diye konuştu.

"Teröristler eline kim geçse öldürecekti"

Kardeşini, hayvan otlatırken aldıklarını ve katlettiklerini kaydeden ağabey Demir, şöyle konuştu:

"Dün öğle saatlerinde Herbuş yaylasında kardeşimi otlattığı hayvanlarının içinden alıyorlar ve katlediyorlar. Oraya yakın kömür ocağındaki bekçiler bize haber verdiler sizin hayvanlarınız sahipsiz diye. Birde silah sesi geldi dediler. Bizde bunun üzerine jandarma karakoluna haber verdik. Bilginiz olsun bizde olay yerine gidiyoruz. Köylülerle birlikte olay yerine gittik. Orada cansız bedenleri büyük bir taşın altında bulduk. Bizde imkanlarımızla getirdik hastaneye morguna kaldırdık. Dün gece sabaha karşıda defnettik. 6 yıl önce evlenmişti ve çocuğu yoktu. Kardeşim çok sessiz ve sakindi kimseyle fazla konuşmazdı zararsız olduğu için köylüler tarafından seviliyordu. Örgüt dün eline kimi geçirseydi öldürecekti. Vicdan imanları hiçbir şeyleri yok bunların engelli birini öldürecek kadar vicdansız bunlar. İnsan nasıl böyle gariban birini öldürebilir. Bu Kürtlük davası mı? Kürt hiç Kürt'ü öldürür mü? Bunlar Kürt falan değiller, amaçları birini oradan birini buradan öldürerek bunların gayesi başka. Allah hakkımızı bırakmasın." - ŞIRNAK

Kaynak: İHA