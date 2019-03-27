MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "İYİ Parti'nin düştüğü haller zillet ötesi tam bir rezalet halidir. Kendi belediye meclis üyesi listelerinde PKK'lılara yer veren bir partiden ülkeye ne fayda gelir." dedi.

Manisa'ya gelen Akçay, Demirci Belediyesinde Belediye Başkanı Selami Selçuk'u ziyaret etti.

Meclis salonunda belediye meclis üyeleri ve adaylarıyla bir araya gelen Akçay, 31 Mart yerel seçimlerinin Türkiye için çok önemli olduğunu belirtti.

Ülkenin bekası ve karşı karşıya kaldığı tehlikelere karşı Cumhur İttifakı'nın kurulduğunu anlatan Akçay, "Cumhur İttifakı 'ya istiklal ya ölüm' diyor bunlar da ya patlıcan ya domates diyorlar." diye konuştu.

Akçay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletin istikbaline, geleceğine domates ve patlıcan kadar önem vermediğini savunarak, "Kılıçdaroğlu'nu dinliyoruz, eskiden 'ne bekası, ne tehdidiymiş, bize mi saldıracaklarmış' derken, şimdi de '16 yıldır ülkeyi AK Parti yönetiyor beka meselesi varsa sorumlusu odur' diyor. Bu tam bir şuursuzluk halidir. Yani Amerika'nın, PKK'nın, FETÖ'nün terör örgütlerinin kabahati yok demektir." ifadesini kullandı.

İYİ Parti'yi de eleştiren Akçay, "İYİ Parti'nin düştüğü haller zillet ötesi tam bir rezalet halidir. Kendi belediye meclis üyesi listelerinde PKK'lılara yer veren bir partiden ülkeye ne fayda gelir. Çünkü 31 Mart'ta çıkacak bir sonucun Türkiye'yi bir zaafa sürüklemesini istiyorlar. 31 Mart seçimlerini Trump sizden bizden fazla merak ediyor. Avrupa ve terör örgütleri 31 Mart yerel seçim sonuçlarını takip ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, ziyaretin anısına Akçay'a ay yıldız motifli el dokuması halı hediye etti.

Kaynak: AA