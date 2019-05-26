PKK lideri Abdullah Öcalan açlık grevlerinin sonlandırılmasını istedi

PKK lideri Abdullah Öcalan açlık grevlerinin sonlandırılmasını istedi

PKK lideri Abdullah Öcalan açlık grevlerinin sonlandırılmasını istedi

PKK lideri Abdullah Öcalan bazı milletvekilleri ve mahkumlar tarafından devam ettirilen açlık grevlerinin son bulmasını istedi. Söz konusu çağrıyı Öcalan ile görüşen avukatları aktardı.

Cezaevlerindeki bazı mahkumlar Öcalan'a "tecrit" uygulandığını gerekçe göstererek açlık grevleri başlatmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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