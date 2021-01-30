PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan şüpheli "ilginç" bahanelere sığınmaya çalıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan şüpheli "ilginç" bahanelere sığınmaya çalıştı

30.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:38
PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan şüpheli

Adıyaman'da PKK/KCK mensuplarına yaşam malzemesi sağladığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın ilginç savunma bahaneleri dikkati çekti.

Adıyaman'da PKK/KCK mensuplarına yaşam malzemesi sağladığı iddiasıyla tutuklanan ve hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın ilginç savunma bahaneleri dikkati çekti.

Yakalanan bir teröristin verdiği ifadeler sonucu terör örgütü PKK/KCK mensuplarına 2018 ve 2019'de kış üslenmesi için yaşam malzemesi temin ettiği belirlenen "Renas" kod adlı M.D. yaklaşık 1,5 ay önce yakalanıp tutuklandı.

M.D. hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Şüpheli için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın, terör örgütü PKK/KCK mensupları ile nasıl iletişime geçtiği ve hangi yollarla yaşam malzemesi götürdüğüne ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

Yakalanan teröristin ifadesinin de aktarıldığı iddianamede, sanığın örgüt mensuplarını yakalanmamaları için nelere dikkat etmeleri konusunda uyardığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, sanığın, terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yaşam malzemesi temin ettiği gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan HDP'li Kömür Belediye Başkanı'nın kardeşi Zeynal Karakaş'la birlikte hareket ettiğinin değerlendirildiği kaydedildi.

İlginç ifadelerle suçunu inkar etti

Sanık M.D. ise iddianamede yer alan ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Yapılan tespitlere karşın ilginç bahanelerle inkar yöntemini seçtiği dikkati çeken M.D, teröristlerle bir göl kenarında buluşup yaşam malzemelerini verdiği şeklinde hakkında ifadeler olduğunun hatırlatılması üzerine, "Varis rahatsızlığı nedeniyle şifa olacağı düşüncesiyle göle ayağımı soktum. 2-3 defa yalnız olarak gittim. Bu gidişlerimde hiçbir zaman geceye kalmadım." dedi.

Bölgeye giderken fazla sayıda ekmek aldığı hatırlatılan sanık M.D, "Göl kenarında içine bir şeyler koyup yemek için ekmek alıyordum. Ekmeği fazla alma sebebim ise göl çevresindeki vatandaşlara ikram içindir." diye konuştu.

Telefonundan örgüt elebaşının ve bazı teröristlerin fotoğrafları çıkan sanık, bununla ilgili soruyu da "Ben hayatım boyunca meraklı olan, araştırmayı seven bir kişiyim. Araştırırken fotoğrafları indirmiş olabilirim." şeklinde yanıtladı.

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Özcan Özel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Acun Ilıcalı Jason Statham
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ankara İstifa Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PKK'lı teröristlerle iş birliği yapan şüpheli "ilginç" bahanelere sığınmaya çalıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 11:45:58. #1.14#
title