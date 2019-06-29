PKK'lı teröristlerin yaktığı iş yeri "Hayır Çarşısı" oldu

İBRAHİM YALDIZ/ GALİP KILINÇ - Muş'un Bulanık ilçesinde 6-7 Ekim 2014'te düzenlenen izinsiz gösteriler sırasında terör örgütü PKK yandaşlarının yaktığı iş yerini "Hayır Çarşısı" olarak kullanan kaymakamlık, yapılan yardımlarla 15 bin ihtiyaç sahibi aileyi sevindirdi.

İlçede 5 yıl önce gerçekleştirilen izinsiz gösteriler sırasında sahibi kepenk kapatmak istemediği için terör örgütü yandaşlarınca ateşe verilen ve uzun süre atıl durumda kalan ve Köylere Hizmet Götürme Birliğince satın alınan iş yerinin kaymakamlık tarafından tadilatı yaptırıldı.

İhtiyaç sahibi 15 bin kişinin yüzü güldü

Yeni düzenlemelerle alışveriş merkezini aratmayan görünüme kavuşturulan iki katlı "Hayır Çarşısı", kamu kurumları ile hayırseverlerin gönderdiği yardımlarla kısa sürede ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerinin karşılandığı merkez haline geldi.

Kaymakamlık imkanlarıyla temin edilen yardımların yanı sıra Türkiye'nin birçok yerinden hayırseverlerce gönderilen kıyafet, gıda ve ev eşyası gibi ürünlerin görevliler tarafından özenle raflara yerleştirildiği çarşı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) belirlediği kişilere bir marketten alışveriş yapar gibi ihtiyaçlarını temin etme imkanı sunuldu.

Ateşe verilen iş yerini atıl durumdan yardıma muhtaç insanlara yardımların ulaştırıldığı bir merkeze dönüştüren kaymakamlık, 15 bin kişinin yüzünü güldürdü.

"Aracılık görevi yapıyoruz"

Kaymakam Hacı Arslan Uzan, AA muhabirine, Türkiye'nin birçok yerinden sivil toplum kuruluşu, kamu kurumları ve iş insanları tarafından yardımların gönderildiğini söyledi.

Hayırsever bir iş insanının 100 halı ve 150 paket gıda yardımında bulunduğunu anlatan Uzan, "Hayır Çarşısı'nı ihtiyaç sahipleri için haftanın 3 günü açık tutuyoruz. Vakfımıza gelen ihtiyaç sahiplerini buraya göndererek kendi bedenine uygun ayakkabı ve kıyafet almasını sağlıyoruz. Bir aracılık görevi üstleniyoruz. Vatandaşlardan da bu konuda olumlu geri dönüşler aldık." diye konuştu.

"Kepenk kapatmayan esnafımızın iş yerini yaktılar"

İlçede 6-7 Ekim olayları sırasında kepenk kapatma eylemlerinin yaşandığını anımsatan Uzan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan biri 'Ben kepenkleri kapatmıyorum' diyerek bu duruma karşı çıktı. Bu nedenle iş yeri yakılmak istendi. Vatandaşımız zırhlı araçlarla buradan tahliye edildi. İş yerini de Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz satın aldı. Burası tamamen harabeydi. İçerisi yakılıp yıkılmıştı. Geçen yıla kadar atıl durumdaydı. Kaymakamlık olarak burayı vatandaşımızın hizmetine sunmak istedik. Önceden terör yandaşlarının, örgüt propagandasını yapan kişilerin yakıp yıktığı yer artık kaymakamlığımızın aracılığıyla vatandaşa 'Hayır Çarşısı' olarak hizmet veriyor."

"İlçede huzur ve güven ortamı sağlandı"

Teröristlerin ilçeyi sözde "pilot bölge" olarak ilan ettiğini, halkın büyük zarar gördüğünü aktaran Uzan, esnafın 96 gün boyunca kepek kapatmak zorunda bırakılarak mağdur edildiğini belirtti.

Olaylar nedeniyle insanların göç etmek zorunda kaldığını anlatan Uzan, şunları kaydetti:

"Şükürler olsun huzur ve güven ortamı sağlandı. Kimse haraç kesemiyor, özerklik açıklaması yapamıyor ve kepenk kapattırmıyor. Devletimiz alan hakimiyetini kurarak vatandaşın teveccühünü kazandı. Hayır Çarşısı'nın amacı hayırseverlerden gelen yardımların amacına uygun ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmasıdır. Sosyal devlet ilkesine uygun olarak devletimizin yaptığı projelerden birisidir."

SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ise şu ana kadar hayırseverlerce gönderilen yardımların Hayır Çarşısı aracılığıyla 15 bin ihtiyaç sahibine ulaştırıldığını bildirdi.

Kaynak: AA