PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt'te defnedildi
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PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt'te defnedildi

İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ - Haberler | 3. Sayfa

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt'te defnedildi Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk babası çoban memleketi Siirt'te defnedildi.

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt'te defnedildi

SİİRT - Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk babası çoban memleketi Siirt'te defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Cemil Kaçar ilçenin Kösreli köyü Kerimali mevkisinde hayvan otlattığı sırada, teröristlerce önceden araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kaçar, ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şırnak Devlet Hastanesi'nde otopsisi yapılan Kaçar, defnedilmek üzere Siirt'te getirildi.

Hayatını kaybeden Cemil Kaçar Şeyh Musa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda defnedildi. Kaçar'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt'te defnedildi
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt'te defnedildi
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt'te defnedildi
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcıyla hayatını kaybeden çoban Siirt'te defnedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ DENİZ

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