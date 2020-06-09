PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan işçiler saldırı anını anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan işçiler saldırı anını anlattı

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında yaralanan işçiler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan işçiler saldırı anını anlattı
09.06.2020 12:07 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:42

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında yaralanan işçiler, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda yaralanan işçilerin tedavisi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyor.

Saldırıdan yaralı kurtulan işçilerden Abdullah Dokuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teröristlerin kurdukları hain tuzakta 2 arkadaşlarının şehit olduğunu söyledi.

Kato Dağı bölgesinde yol çalışması yaptıklarını belirten Dokuz, "Akşam paydos olduktan sonra servisle ilçeye dönüyorduk. Çalıştığımız yerden 3-4 kilometre uzaklaşmıştık, stabilize bir yoldu. Bizi hedef aldılar, bomba infilak etti orada. Önde oturan iki arkadaşımız şehit oldu, bir arkadaşımız ağır yaralandı. Arkada oturan arkadaşlarımız kırıklarla saldırıyı atlattı. O anda kendimizi kaybetmiştik. Allah razı olsun, devletimiz geldi, helikopterle bizi hastaneye ulaştırdılar." diye konuştu.

Dokuz, arkadaşlarının birçoğunun, 10-15 gün önce kendileriyle çalışmaya başladığını belirterek "20 günlük işimiz kalmıştı. Teröristler gelip hain tuzaklarını kurdular, sivil halka vatandaşlara kastettiler. Emre gibi daha 30 yaşlarındaki kardeşimizi katlettiler." ifadelerini kullandı.

Dokuz, teröristlerin yaptıklarının hesabını vereceğine inandığını belirterek şehit olan arkadaşlarının üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

"Asker ve güvenlik korucuları yardımımıza koştu"

İşçilerden Veysel Uçar da iş çıkışı konaklamak için ilçeye döndükleri sırada saldırıya maruz kaldıklarını belirtti.

Çalıştıkları yerden 3-4 kilometre uzaklaştıkları sırada patlamanın meydana geldiğini anlatan Uçar, "Aracımızın geçişi sırasında patlama oldu. Bir anda her şey tersine döndü. Asker ve güvenlik korucuları hemen yardımımıza koştu. Çatışma çıktı. Daha sonra helikopter geldi bizi aldı hastaneye ulaştırdı. Patlamanın etkisiyle minibüs ters döndü. Herkes üst üste düştü." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti Haber
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır Haber
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit Haber
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
Ayasofya tartışmaları alıp başını yürürken Kılıçdaroğlu da suskunluğunu bozdu
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
AK Parti'den oy oranlarını yüzde 30'lara düşüren anketlere itiraz geldi: Gerçekle bağdaşmıyor
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Fotoğraf çektirmek için duran gelin ve damat, geri döndüklerinde telefona sarıldı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Tüm dünya koronayla uğraşırken Kim'in derdi başka! Düşman kardeşe savaş açtı
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 9 Haziran 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Fransız teknik adam Blanc, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Hasanbey kayısısında ilk ürün 13 TL'den satılıyor
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Milli futbolcu Nuri Şahin, Fenerbahçe'ye gitmek istiyor
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Diyarbakır'da 10 şoförde korona çıktı, devlet her yerde yolcuları arıyor
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
Psikolojik rahatsızlığı bulunan kadın, küçük kızını Konya'dan Aksaray'a kadar kaçırdı
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken 10 yaşındaki arkadaşını öldürdü
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
ABD'de aracıyla protestocuların arasına dalıp ardından ateş açan saldırgan: Ku Klux Klan lideriyim
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
CHP'li meclis üyesi, kabarık fatura gönderen İSKİ'den hakkını söke söke aldı
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
İstanbul'da vahşet! Ormanda boğazı kesilmiş erkek cesedi bulundu
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
İhtisas Ticaret Bölgesi kuran işletici şirketlere 10 yıl boyunca faiz veya kar payı desteği verilecek
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Anayasa Mahkemesi Başkanı: Yüzde 52,1 oranında adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Los Angeles'ta yüz binlerce kişi ırkçılık karşıtı protestolar için yürüdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Metin Bulut Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Kenan Doğulu Rafet El Roman
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Nihat Özdemir Ahmet Ağaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralanan işçiler saldırı anını anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 12:42:05. #1.15#
title