PKK'lı teröristlerin katlettiği Aytaç Baran anıldı
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PKK'lı teröristlerin katlettiği Aytaç Baran anıldı

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran anıldı.

PKK'lı teröristlerin katlettiği Aytaç Baran anıldı
09.06.2020 18:41 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:44

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran anıldı.

Şehitler Kervanı Platformunca, PKK'lı teröristlerin 9 Haziran 2015'te silahlı saldırısında yaşamını yitiren Baran için merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'nda düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma etkinliği yeni tip koronavirüs (Kovid 19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak gerçekleştirildi.

Baran'ın babası Mehmet Baran, acılarının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyledi.

"Gençlerin Aytaç ve Yasin'in (Börü) yolunda gitmelerini ve Kur'an okumalarını istiyorum." diyen Baran, şöyle konuştu:

"Aytaç unutulmuyor, ben unutamıyorum. Aytaç, gibi bir evlat dostların başına. Onunla gurur duyuyordum. Ondan babası olarak saygıyı ve sevgiyi öğrendim. Oğlum hırsızlık yapmadı, kimseyi öldürmedi. Kur'an okutuyordu. Kur'an yolunda gitti. Bu bizi teselli ediyor. Mazlum bir şekilde katledildi."

Baran, oğlu Aytaç'ın dinine çok bağlı olduğunu ve sürekli İslam'ı anlattığını belirterek, onu çekemeyenlerin bu yüzden onu katlettiğini kaydetti.

Anma etkinliğine Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcıları Vedat Turgut, Şeyhmus Tanrıkulu, Sema Yarar, HÜDA PAR İl Başkanı Osman Aktaş, Aytaç Baran'ın eşi Gülşen Baran, yakınları ve arkadaşları da katıldı.

Olay

Aytaç Baran evinden Diyarbakır'da evinden çıkarken 9 Haziran 2015'te PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırının ardından çıkan olaylarda 3 kişi ölmüş, 11 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen Diyadin G. ile Sezgin Demirok hakkında, "Tasarlayarak öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 6 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıklardan Demirok, 24 Aralık 2015'te Sur'da güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülmüş, davanın ilk duruşmasında tutuklu tek sanık Diyadin G. ise tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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