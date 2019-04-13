PKK'lı Teröristlerin 11 Kış Sığınağı İmha Edildi

Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, teröristlerin kullandığı 11 kış sığınağı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisinde 11 Nisan'da saat 23.00'ten itibaren jandarma komando timleri ve güvenlik korucuları ile başlatılan özel birlik operasyonlarının, dün saat 22.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanılan 7'si birbiriyle bağlantılı 20, biri 15, biri 14, 2'si 8 metrekare genişliğinde olmak üzere toplam 11 kış sığınağı, 7 avcı boy çukuru, iki gözetleme ve ateş mevzi tespit edildiği kaydedilen açıklamada, bunların tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği vurgulandı.

Açıklamada, sığınaklar içerisinde arazide ve ele geçirilen jelikan bidonlarda 55 piyade tüfeği fişeği, 150 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, tim içi haberleşme telsizi, 3 biksi makineli tüfek gece görüş monte hamili, keskin nişancı silah dürbün körüğü, iki silah askı kayışı, 4 akü, jeneratör, akım çevirici, 11 küçük tüp, bir kilogram amonyum nitrat, 4'lü pil bloğu, 6'lı pil bloğu, 3 pil, 40 metre elektrik kablosu ve çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel döküman ele geçirildiğini kaydedildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği aktarılan açıklamada, "Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." denildi.

Kaynak: AA