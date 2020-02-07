PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen bir kişi hava destekli operasyonla yakalandı
Haberler » Güncel » PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen bir kişi hava destekli operasyonla yakalandı - Haber

PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen bir kişi hava destekli operasyonla yakalandı

Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir şüpheli hava destekli operasyonla gözaltına alındı.

07.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:21
PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen bir kişi hava destekli operasyonla yakalandı

'te 'lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bir şüpheli hava destekli operasyonla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığının çalışmaları sonucunda elde edilen, bir kişinin terör örgütü PKK mensuplara yardım ve yataklık ettiği istihbaratı üzerine harekete geçildi.

Kurtalan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'ndeki eve insansız hava araçları desteğiyle operasyon düzenleyen jandarma özel hareket, komando ve polis özel harekat timleri, şüpheliyi yakaladı.

Evde yapılan aramada örgütsel fotoğraf ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddia edilen bir kişi hava destekli operasyonla yakalandı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler