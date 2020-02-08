: PKK'lı teröristlere ilaç temin ettiği iddia edilen muhtar tutuklandı

08.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:12

Diyarbakır'da PKK'lı teröristlere ilaç listesine göre tıbbi malzeme temin ettiği iddia edilen bir mahalle muhtarı tutuklandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlınca yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütünün verdiği talimatlar doğrultusunda örgütsel eylemlerde bulunduğu, uzun zamandır Lice ilçesinde faaliyet gösteren bir eczanede, eczacı kalfası olarak çalıştığından dolayı terör örgütü yöneticilerince kendisine gönderilen ilaç listesine göre yaralanan ve sağlık sorunları olan örgüt mensuplarının tedavilerinin tamamlanması için çok miktarda tıbbi malzeme temin ettiği yönünde bilgiler bulunan Lice ilçesi Kali Mahallesi Muhtarı "Cemil" kod adlı Ç.D'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçede belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

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