PKK'lı Teröristlere Ait 6 Barınak ve Sığınak İmha Edildi

Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere ait 6 barınak ve sığınak imha edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Bestler Dereler bölgesindeki Mehmet Yusuf Dağı kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi 3 Operasyonu" düzenlendi.



Güvenlik güçleri arazide yaptıkları arama faaliyetinde teröristlere ait 6 barınak ve sığınak tespit etti.

Söz konusu sığınak ve barınaklarda piknik tüpü, akü, branda, örgüt kıyafeti, ayakkabı ve çok miktarda yaşam ve tıbbi malzeme bulundu.

Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler imha edildi, sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: AA