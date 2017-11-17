PKK'lı Teröristlere Ait 2 Sığınakta Silah ve Mühimmat Bulundu

Mardin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda teröristlerce kullanılan 2 sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Dargeçit ilçesi kırsalında 15 Kasım'da terör örgütü mensuplarının yakalanması için düzenlenen operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen 2 sığınak tespit edildi.



Sığınaklarda yapılan aramada, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 şarjör, gece görüş dürbünü, lazer mesafe ölçer, anti tank roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 50 elektrikli fünye, 10 patlayıcı kumandası, 3 kilogram amonyum nitrat, 40 metre elektrik kablosu, 30 santimetre elektrik kablosuna bağlı elektrikli fünye, 85 biksi mühimmatı, 80 pil, ilk yardım malzemeleri ile muhtelif sivil ve örgütsel giyim kıyafeti ele geçirildi.



Bölgede operasyonlara aralıksız devam ediliyor.